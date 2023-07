O grande dia do Grande Prémio da Áustria, décima prova do Mundial de Fórmula 1, é só neste domingo, mas os fãs da categoria rainha do automobilismo não podem queixar-se de um fim de semana aborrecido, já que as decisões começaram logo no primeiro dia.

Nesta sexta-feira ficou logo definida a ordem de largada para a prova de domingo e neste sábado houve qualificação para a corrida sprint, que arranca às 15h30. Sem surpresas, Max Verstappen dominou as qualificações e sai da pole position em Spielberg, considerada a pista da casa para a Red Bull.

