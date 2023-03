Dez anos, 77 pole positions, 82 vitórias e seis títulos de pilotos provam que a decisão de Lewis Hamilton em trocar a McLaren pela Mercedes em 2013 foi mais do que acertada.

No entanto, a verdade é que, à data, muitos olharam para a mudança com uma má escolha, uma vez que estava a trocar a terceira melhor equipa da grelha - atrás da Red Bull e da Ferrari - pela quinta.

Agora, dez anos após a estreia pela Mercedes precisamente na Austrália, Grande Prémio que se realiza neste fim de semana, o piloto mais ganhador da história da Fórmula 1 refletiu sobre a transição para a equipa sediada em Brackley.

«Muitas pessoas disseram-me que estava errado. Eu sabia que se não saísse para a Mercedes, arrepender-me-ia», lembrou.

«Claro que senti que era arriscado. Quando tomamos decisões e passamos por mudanças, há sempre risco. Mas eu sentiria que não estaria a viver se não corresse riscos, não me desafiasse a mim e a quem me rodeia. Era um caminho inevitável e parecia acertado. Eu queria algo novo e estava entusiasmado por trabalhar com pessoas novas e ir para uma equipa que tinha enfrentado dificuldades, pegar em tudo o que tinha aprendido e ver se podia colocar em prática noutro lugar», recordou em declarações reproduzidas no site da Fórmula 1.

A cumprir a 11.ª temporada na Mercedes, as expectativas voltam a não ser as melhores depois de um ano de 2022 para esquecer e sem qualquer vitória pela primeira vez numa época desde que chegou, em 2007, à F1. Apesar disso, Hamilton disse acreditar que melhores dias virão. «Não temos um grande carros, mas estamos a dar um passo de cada vez e sabemos que podemos voltar ao topo. Vai ser a tarefa mais difícil que enfrentámos juntos chegarmos onde queremos estar e apanhar a Red Bull. Mas vai ser uma grande proeza», concluiu.