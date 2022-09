A partir das 14h00 deste domingo dá-se início à 16.ª prova do Mundial de Fórmula 1.

Num dos traçados mais míticos e velozes, Monza, corre-se o Grande Prémio de Itália e Charles Lecclerc (Ferrari) fez as delícias dos tifosi, ao conseguir o melhor tempo na qualificação.

Max Verstappen (Red Bull) alcançou o segundo melhor tempo, mas penaliza cinco lugares devido à troca de um componente do motor e sai do sétimo posto. «Pelo que vi das simulações de corrida, parece-me bom para o nosso lado. Só preciso de ter uma primeira volta limpa, livrar-me dos carros entre nós rapidamente e penso que ainda temos boas possibilidades aqui», avisou o campeão do Mundo e líder destacadíssimo do campeonato.

