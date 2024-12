A Mercedes anunciou que Valtteri Bottas vai regressar à equipa como piloto de reserva para a época de 2025, depois de o contrato do finlandês com a Kick Sauber ter terminado no final desta última temporada.

Bottas pilotou pela Mercedes durante cinco épocas ao lado de Lewis Hamilton, de 2017 a 2021, garantindo as dez vitórias e 20 pole positions da sua carreira com a equipa britânica.

O seu papel de reserva implicará a presença na maioria, se não em todos, os Grandes Prémios e o apoio aos pilotos principais, George Russell e o estreante Kimi Antonelli.

«Regressar à família Mercedes como terceiro piloto em 2025 é o que se segue e não podia estar mais satisfeito.», começou por dizer o piloto finlandês.

«Quero agradecer ao Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes, à equipa de Brackley e a todos na estrela de três pontas por me receberem de braços abertos. Apesar dos desafios dos últimos anos, sei que ainda tenho muito mais a contribuir para a F1. Desde que eu era um miúdo de cinco anos em Nastola, na Finlândia, o meu foco tem sido alcançar o sucesso no topo do automobilismo.» afirmou Bottas.