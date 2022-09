Max Verstappen venceu neste domingo o GP de Itália, 16.ª prova do Mundial, que terminou com safety car em pista, depois de Ricciardo ter tido problemas mecânicos, a seis voltas do final. Foi a primeira vitória do neerlandês em Monza, mas não será um triunfo para recordar.

Leclerc foi o segundo classificado e Russell completou o pódio, num resultado que permite ao neerlandês reforçar a liderança do mundial.

O piloto monegasco da Ferrari partiu da pole position e ainda liderou a corrida durante boa parte do GP de Itália, mas prevaleceu a estratégia da Red Bull que foi mais tarde às boxes, optou por uma estratégia de apenas uma paragem e controlou dessa forma a corrida de forma tranquila.

[em atualização]