A Alfa Romeo anunciou esta quinta-feira que o finlandês Valtteri Bottas e o chinês Zhou Guanyu vão continuar na equipa em 2024, enquanto o francês Théo Pourchaire manterá a função de piloto de reserva.

«A decisão de continuar com uma equipa de pilotos inalterada demonstra o investimento que fizemos no nosso projeto», explicou o representante da equipa suíça, Alessandro Alunni Bravi.

O piloto Zhou Guanyu, de 24 anos, fez história na Fórmula 1 e no seu país ao tornar-se, em 2022, com a Alfa Romeo, no primeiro chinês a disputar um Grande Prémio na categoria rainha do automobilismo.

O finlandês Valtteri Botas, de 34 anos, chegou à F1 em 2013 pela Williams e em 2017 foi contratado pela Mercedes, para substituir o campeão mundial alemão Nico Rosberg após a sua retirada.

A manutenção de Zhou como piloto titular também põe fim às esperanças de Théo Pourcehaire de ingressar no campeonato de F1 no próximo ano. O francês continuará como piloto de reserva da equipa.