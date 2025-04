A segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Bahrain ficou marcada por um episódio protagonizado por Fernando Alonso. Na tarde desta sexta-feira, o experiente piloto espanhol, de 43 anos, viu o volante desencaixar, quando o Aston Martin se aproximava de uma curva.

De imediato, a equipa deu ordem para Fernando Alonso regressar à “base”. Por isso, o piloto espanhol terminou esta sessão no 15.º lugar.

Na primeira sessão de treinos livres, Lando Norris (McLaren) foi o mais rápido, seguido por Pierre Gasly (Alpine) e Lewis Hamilton (Ferrari). Horas mais tarde, na segunda sessão, Norris foi superado pelo colega Oscar Piastri. O terceiro lugar pertenceu a Russell (Mercedes).

Quanto a Max Verstappen (Red Bull), o neerlandês foi sétimo na segunda sessão, a 0:82 segundos de Piastri.

FP2 CLASSIFICATION



McLaren in the box seat heading into the weekend 💪#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/x9Pd2nDjLj