A Alpine revelou esta sexta-feira, em Barcelona, o carro que o francês Pierre Gasly e o argentino Franco Colapinto vão conduzir no Campeonato de Fórmula 1 de 2026. Trata-se do A526 que tem como principal novidade a troca de motores, agora com Mercedes no lugar dos Renault.

A equipa pretende tirar maior rendimento das unidades de potência dos motores Mercedes face ao novo regulamento técnico que vai proporcionar uma autêntica revolução, com carros bem diferentes daqueles que temos visto nos últimos anos, com todas as equipas a procurarem tirar o máximo de vantagens na interpretação das novas regras.

A Alpine está determinada em recuperar de um ano difícil, depois de em 2025 ter ficado no último lugar do Campeonato de Construtores, com apenas 22 pontos. O melhor resultado da equipa em toda a temporada foi um sexto lugar arrancado por Gasly no Grande Prémio de Inglaterra.

A nível estético, a equipa pertencente à Renault mantém-se fiel ao azul e rosa dos últimos anos

«Hoje começa um novo capítulo para a BWT Alpine Formula One Team. É com um enorme prazer que arrancamos para a nova temporada aqui em Barcelona, numa altura em que nos estamos a preparar para o que será uma temporada única na história da Fórmula 1, com a introdução dos novos regulamentos técnicos, que vão permitir uma página em branco para todos e uma oportunidade para sermos mais competitivos em relação às campanhas anteriores», referiu Flavio Briatore, conselheiro executivo da equipa.

Veja as imagens do no Apline na galeria associada