Andrea Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, venceu este sábado, pela primeira vez, a corrida sprint do Grande Prémio da Grã-Bretanha, no circuito de Silverstone, destacando-se à frente de Lewis Hamilton (Ferrari) e de Lando Norris (McLaren).

Lewis Hamilton partiu da pole position e, apesar da intensa pressão de Antonelli, conseguiu manter o lugar na caótica partida que contou com um total de seis ultrapassagens. O jovem piloto italiano seguiu colado ao inglês e acabou por ultrapassar o piloto da Ferrari na oitava volta para depois seguir, até final, na liderança da prova de 17 voltas.

Uma corrida rápida, mas que contou com muita luta pelo terceiro posto, com Lando Norris a levar a melhor sobre George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull), todos colados na passagem da meta.

Antonelli, com esta primeira vitória no formato sprint, arrecada, assim, mais 8 pontos e reforça a classificação da geral, passando a somar 179 pontos, mais 43 do que o segundo classificado, George Russell.