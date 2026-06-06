Kimi Antonelli conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio do Mónaco, sexta ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, ao superar Max Verstappen na derradeira tentativa da qualificação.

O piloto italiano da Mercedes, que lidera atualmente o Mundial de Pilotos, garantiu o melhor tempo nas ruas do Principado com uma vantagem de apenas 43 milésimos sobre o tetracampeão mundial da Red Bull. A terceira posição ficou para Lewis Hamilton, da Ferrari, a 0,168 segundos do autor da pole.

Trata-se da quarta pole position da carreira de Antonelli e da quarta da temporada, depois dos sucessos nas qualificações da China, Japão e Miami. O jovem italiano continua assim a impressionar na sua segunda época na Fórmula 1 e reforça o estatuto de principal candidato ao título mundial.

O monegasco Charles Leclerc ainda chegou a alimentar a esperança dos adeptos locais ao liderar uma fase decisiva da sessão, mas acabou relegado para o quarto lugar, atrás do companheiro de equipa Hamilton.

Na quinta posição terminou o francês Isack Hadjar, enquanto George Russell, segundo classificado do campeonato e colega de Antonelli na Mercedes, não foi além do sexto posto.

Os pilotos da McLaren ficaram longe dos lugares da frente, com Oscar Piastri a superar o campeão do mundo Lando Norris na luta pelo sétimo lugar.

Antonelli chega ao Mónaco na liderança do Mundial, com 131 pontos, mais 43 do que Russell, e terá no domingo uma oportunidade de ouro para aumentar a vantagem. A corrida está marcada para as 14h00 (hora de Lisboa).