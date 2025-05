O argentino Franco Colapinto, de 21anos, deixa a reserva da Alpine e está a postos para disputar as próximas cinco etapas do Mundial de Fórmula 1. O anúncio foi publicado na manhã desta quarta-feira, confirmando que o argentino troca de posto com o australiano de Jack Doohan.

Por isso, a partir de 16 de maio, em Itália – no Grande Prémio de Emília-Romagna – o jovem argentino vai correr “ao lado” do francês Pierre Gasly. O mesmo vai acontecer no Mónaco, além de Espanha, Áustria e Canadá, até – pelo menos – 29 de junho.

No último Mundial, então na reserva da Williams, Colapinto competiu em nove corridas.

Esta decisão surgiu poucas horas depois de Oliver Oakes – até à noite de terça-feira diretor da Alpine – resignar ao cargo com efeitos imediatos.

Quanto a Doohan, o australiano acumulou percalços e acidentes nas últimas provas, integrando o lote de dois pilotos – excluindo os reservas – que ainda não somaram qualquer ponto ao cabo de seis corridas. Além deste piloto, também Fernando Alonso (Aston Martin) está a zeros.