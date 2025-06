O Grande Prémio do Canadá fica no calendário do Mundial de 2035. A confirmação foi dada esta terça-feira pela Fórmula 1.

«Como a Fórmula 1 celebra o 75.º aniversário, é apropriado anunciar a extensão com o Grande Prémio do Canadá, uma corrida com história incrível», afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

Depois de a corrida do passado fim de semana contar com George Russell (Mercedes) como vencedor, o circuito Gilles Villeneuve fica no calendário, pelo menos, mais uma década.