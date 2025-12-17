Fórmula 1: Chris Horner em negociações para ser dono da Alpine
Antigo chefe de equipa da Red Bull deixou a Fórmula 1 em julho deste ano e procura agora regressar pela «porta grande»
Antigo chefe de equipa da Red Bull deixou a Fórmula 1 em julho deste ano e procura agora regressar pela «porta grande»
Chris Horner está em negociações para ser o novo proprietário da Alpine, após ter deixado o cargo de chefe de equipa da Red Bull, em julho deste ano.
De acordo com o De Telegraaf, Horner pretende regressar à Fórmula 1 pela «porta grande» e em cima da mesa está a possibilidade de ser acionista de uma parte da equipa. O Grupo Renault detém a participação maioritária da Alpine e a mesma fonte refere que, juntamente com alguns sócios, Chris Horner iria comprar parte das ações da Otro Capital (fundo de investimento americano).
Esta não é a primeira vez que o antigo chefe de equipa da Red Bull é associado a outra scuderia. Antes da chegada de Adrian Newey ao mesmo cargo na Aston Martin, o nome de Chris Horner chegou a ser cogitado para o cargo de CEO.
Ora, a Alpine parece ser o destino escolhido por Horner e há que salientar que a formação francesa não tem chefe de equipa, já que Oliver Oakes está de saída.