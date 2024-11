A qualificação para a corrida do Grande Prémio do Brasil foi adiada para a manhã deste domingo, em horário a anunciar pela FIA.

Pelas 14h30 locais (17h30 em Portugal Continental), a meia-hora do arranque da qualificação, a chuva tornou-se persistente sobre o asfalto do Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos (São Paulo). Em simultâneo, trovões e relâmpagos obrigaram os pilotos a resguardarem-se.

Entre horas de espera, a FIA optou por adiar definitivamente a sessão de qualificação, até porque a luz natural era escassa pelas 16h45 locais. Além disso, a previsão meteorológica apontou para a persistência da chuva.

«A decisão foi tomada devido à falta de visibilidade. Há muita água parada em partes do circuito, o que torna as condições perigosas. (…) A segurança dos pilotos, membros das equipas, voluntários, oficiais e espectadores é a nossa prioridade», lê-se no comunicado da FIA.

Horas antes, na corrida sprint, Land Norris (McLaren) foi primeiro, seguido pelo colega Piastri e por Leclerc (Ferrari). De recordar que Max Verstappen, da Red Bull, foi penalizado.

A corrida principal do GP Brasil está agendada para as 17h deste domingo.