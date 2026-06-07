Demorou mais do que o normal, mas está confirmada a vitória de Kimi Antonelli no Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1.

O italiano da Mercedes saiu da «pole» e beneficiou de um abandono precoce de Max Verstappen, logo na primeira volta e devido a problemas mecânicos, que o impediram de sequer arrancar da melhor forma. De resto, a corrida foi bastante caótica e ao todo desistiram sete pilotos, com destaque também para Lando Norris e Charles Leclerc.

Atual campeão do mundo de pilotos, o britânico abandonou à 46.ª volta, sendo que o «safety car» teve de entrar em pista pouco depois, culminando com a desistência de de Leclerc à 66.ª volta, após um acidente que desfez parte do asfalto. A bandeira vermelha foi levantada e a corrida retomou ao fim de 41 minutos, sendo que a liderança de Antonelli nunca esteve em causa. Hamilton e Isack Hadjar (Red Bull) completam os lugares de pódio.

Quer isto dizer que Kimi Antonelli reforça a liderança da competição com 156 pontos, mais 66 do que Lewis Hamilton (90 pontos) e 68 sobre George Russell (88 pontos). Segue-se o Grande Prémio de Barcelona, que decorre entre os dias 12 e 14 de junho. 

Confira aqui o «top-10» da corrida:

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