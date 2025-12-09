Ainda oficialmente o número 4 da Fórmula 1 – o que vai mudar muito em breve, graças ao título de campeão – Lando Norris fez os últimos testes da época ao volante do MCL39. Na manhã desta terça-feira, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), o britânico da McLaren desvendou um capacete especial, em tons de dourado, para celebrar o título conquistado no domingo.

«Desculpem pela minha voz, tive um par de dias e noites muito bons», referiu o piloto nas redes sociais da equipa.

Solid gold, baby 😍@LandoNorris is back in the @McLarenF1 MCL39 for post-season testing, sporting a special-edition gold helmet 💛#F1 pic.twitter.com/CLcqIBm3Fc — Formula 1 (@F1) December 9, 2025

Esta vaga de testes “pós-época” também contou com Charles Leclerc (Ferrari), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Isack Hadjar (Red Bull) no asfalto de Abu Dhabi.