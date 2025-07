Lando Norris conquistou, este sábado, a «pole» para o Grande Prémio da Bélgica.

O piloto da McLaren foi o mais rápido da terceira e decisiva fase de qualificação, com o tempo de 1:40.562 minutos, no circuito de Spa-Francorchamps. Oscar Piastri, companheiro de equipa do britânico, realizou a segunda melhor volta (a 0.085s), à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, que fechou o «top-3» para a corrida deste domingo.

Destaque para os pilotos que completam os dez primeiros lugares da grelha: Max Verstappen (Reb Bull), Alexander Albon (Williams), George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Isack Hadjar (Racing Bulls), Liam Lawson (Racing Bulls) e Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).

Nota também para Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, que não conseguiram passar a primeira fase de qualificação. Recorde-se que a corrida sprint desta manhã teve Max Verstappen como vencedor, sendo que Piastri e Norris fecharam o pódio.

A corrida principal está marcada para domingo às 14h.