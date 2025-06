Lando Norris, da McLaren, garantiu a “pole position” para o Grande Prémio da Áustria. Na tarde deste sábado, em Spielberg – na pista Red Bull – o britânico superou Charles Leclerc (Ferrari) e Oscar Piastri (McLaren).

Enquanto o monegasco registou uma diferença de 0.521 segundos, o australiano teve um atraso de 0.583 segundos para o colega de equipa.

O top-10 fica completo com Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Liam Lawson (Honda), Max Verstappen (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Kick Suaber), Kimi Antonelli (Mercedes) e Pierre Gasly (Alpine).

Q3 CLASSIFICATION



Lando Norris takes pole by over half a second 🤯#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/THHbbqgE5f