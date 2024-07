Lando Norris (McLaren) assinou o tempo mais rápido dos segundos treinos livres no Grande Prémio da Bélgica.

O piloto britânico superiorizou-se ao companheiro de equipa Oscar Piastri e ao neerlandês Max Verstappen (Red Bull) que na sessão da manhã tinha conseguido bater a concorrência. Recordar que o tricampeão do mundo sofreu uma penalização de dez lugares, após trocar o motor de combustão interna pela quinta vez, o que resultou nesse castigo.

Na classificação do mundial de pilotos, Verstappen é líder com 265 pontos, sendo que Lando Norris é segundo com 189 pontos e Charles Leclerc fecha o «top-3» com 162 pontos somados até agora.

Este sábado os pilotos regressam ao circuito de Spa para a qualificação que vai decidir a grelha de partida para a corrida de domingo.