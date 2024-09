Leclerc conquistou, na tarde deste domingo, o Grande Prémio de Monza, em Itália. A jogar em casa, a Ferrari celebra a terceira conquista neste Mundial, depois de Sainz na Austrália e de Leclerc no Mónaco.

É a sétima vitória na carreira para o monegasco, que superou a dupla McLaren, tornando-se o quarto piloto a conseguir mais do que uma vitória neste Mundial, juntando-se a Verstappen, Hamilton e Norris.

Recorde, aqui, a história desta corrida.

O arranque não foi famoso para Lando Norris, que havia garantido a «pole». Assim, o britânico da McLaren foi ultrapassado pelo colega Óscar Piastri e pelo «rival» Leclerc.

Entre paragens e ajustes estratégicos, Carlos Sainz, da Ferrari, liderou a corrida, ainda que momentaneamente. Aquando da 24.ª volta, Piastri retomou o primeiro lugar, na companhia de Norris e Leclerc.

A 20 voltas – 33 de 53 – da bandeira axadrezada, a McLaren acabou por complicar a tarefa de Lando Norris. Ao optar por pneus duros, a segunda visita às «boxes» deixou o britânico em 6.º e atrás de Verstappen. Por isso, Norris perdeu muito tempo para voltar à disputa pelo triunfo.

Seis voltas volvidas, foi a vez de Piastri parar, beneficiando Leclerc, que agarrou a liderança, algo que não viria a mudar até final. Apesar da pressão do piloto da McLaren, o monegasco da Ferrari geriu os pneus – em sofrimento – e soltou a euforia no circuito de Monza.

History made - AGAIN! 🏁

The moment Charles scored Ferrari's 21st win at home 📸#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/eSkQq5uoiB — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

O top-10 ficou completo com Piastri, Norris, Sainz, Hamilton, Verstappen, Pérez, Magnussen e Albon. Apenas Tsunoda desistiu, após colisão com Hülkenberg no arranque do Grande Prémio.

Uma vez que Norris arrecadou a volta mais rápida, o Grande Prémio em Monza resulta na aproximação a Verstappen na classificação geral do Mundial. O britânico leva 242 pontos, enquanto o neerlandês acumula 304. A fechar o pódio está Leclerc, com 217.

Quanto às contas nos construtores, a Red Bull permanece na liderança (447), seguida por McLaren (437) e Ferrari (407).

Segue-se o Grande Prémio de Baku, no Azerbaijão, entre 13 e 15 de setembro.

[Artigo atualizado]