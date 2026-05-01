Fórmula 1: Norris conquista «pole» para a corrida sprint de Miami
Campeão do Mundo parte à frente de Kimi Antonelli (Mercedes) e de Oscar Piastri na prova deste sábado
Campeão do Mundo parte à frente de Kimi Antonelli (Mercedes) e de Oscar Piastri na prova deste sábado
Lando Norris conquistou, esta sexta-feira, a «pole» para a corrida sprint do Grande Prémio de Miami.
O campeão do mundo superiorizou-se à restante concorrência, terminando com o melhor tempo (1m27.869s) e à frente de Kimi Antonelli (Mercedes), atual líder do mundial de pilotos. No terceiro lugar da grelha ficou o seu colega de equipa, Oscar Piastri.
Recorde-se que Antonelli soma 72 pontos, mais nove do que George Russell, também da Mercedes, enquanto que Charles Leclerc (Ferrari) fecha o «top-3» com 49 pontos somados, até ao momento. A corrida deste sábado está marcada para as 17h e conta com 18 voltas ao circuito do Autódromo Internacional de Miami.
The results are in from Sprint Qualifying... 💪— Formula 1 (@F1) May 1, 2026
Lando Norris will lead the field away in tomorrow's #F1Sprint, ahead of Kimi Antonelli and team mate Oscar Piastri ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9gVeGUuq7i