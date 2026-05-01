Lando Norris conquistou, esta sexta-feira, a «pole» para a corrida sprint do Grande Prémio de Miami.

O campeão do mundo superiorizou-se à restante concorrência, terminando com o melhor tempo (1m27.869s) e à frente de Kimi Antonelli (Mercedes), atual líder do mundial de pilotos. No terceiro lugar da grelha ficou o seu colega de equipa, Oscar Piastri.

Recorde-se que Antonelli soma 72 pontos, mais nove do que George Russell, também da Mercedes, enquanto que Charles Leclerc (Ferrari) fecha o «top-3» com 49 pontos somados, até ao momento. A corrida deste sábado está marcada para as 17h e conta com 18 voltas ao circuito do Autódromo Internacional de Miami.