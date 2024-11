Lando Norris foi o mais rápido na qualificação para a corrida «sprint» deste sábado, no Qatar. O piloto da McLaren – segundo classificado no Mundial – completou quatro voltas ao circuito de Lusail em 1:21.012 minutos.

Atrás de Lando Norris ficaram George Russell, da Mercedes, com mais 0.063 segundos, e Oscar Piastri, da McLaren, com mais 0.159 segundos.

O top-10 para a partida na corrida «sprint» fica completo com Carlos Sainz (Ferrari), Chalers Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine), Hülkenberg (Haas) e Liam Lawson (RB).

Face à segunda sessão de qualificação, Hamilton teve a maior queda, do quatro para o sétimo posto.

Nota para Sergio Pérez, da Red Bull, partir das 16.ª posição da grelha.

