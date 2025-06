Oscar Piastri foi o mais rápido em Barcelona e conquistou o Grande Prémio de Espanha, a nona corrida do Mundial 2025. Depois de assegurar a “pole”, o australiano da McLaren arrancou com segurança e garantiu, com tranquilidade, a quinta vitória do ano.

Na tarde deste domingo – sob olhar atento da seleção inglesa e do presidente da FIFA, Gianni Infantino – a estratégia da McLaren revelou-se bem delineada, mantendo Piastri e Lando Norris na frente.

Recorde o desenrolar do Grande Prémio de Espanha.

Tal como prometeu, Max Verstappen (Red Bull) acelerou a fundo antes da primeira curva. Por isso, no arranque, o tetracampeão em título subiu à vice-liderança, ultrapassando Lando Norris.

Em simultâneo, Hülkenberg (Sauber) ganhou cinco posições, subindo a décimo. Por sua vez, Hamilton e Leclerc, dupla Ferrari, superaram Russell e Antonelli, da Mercedes.

Numa corrida a princípio de poucas ultrapassagens, Piastri liderou com tranquilidade, por norma com três segundos de vantagem sobre Norris ou Verstappen. Desta forma, o pelotão no top-10 raramente se alterou, com Hülkenberg a variar entre o nono e o décimo posto.

Até que, a 11 voltas da bandeira de xadrez, Antonelli saiu de pista, abandonou a corrida e obrigou à entrada do “safety car”. No reatar, à volta 60, Leclerc aproveitou o deslize de Verstappen para subir ao pódio.

Por sua vez, Hülkenberg confirmou a tarde de elevado calibre e escalou até ao quinto posto.

LAP 61/66

🟢 GREEN FLAG 🟢 Verstappen has a BIG slide and Leclerc makes it past the Red Bull! 😱#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/gdTwupl5UJ — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

No fundo da classificação deste Grande Prémio, além da ausência de Stroll (Aston Martin) – lesionado numa mão – Albon (Williams) abandonou à volta 29, após choque com Lawson (Honda).

A corrida terminou com inúmeros duelos. No rescaldo, além de Piastri no topo, o pódio contou com Norris e Leclerc. Seguiram-se Russell, Hülkenberg, Hamilton, Hadjar, Gasly, Alonso e Verstappen.

O piloto neerlandês da Red Bull foi penalizado em dez segundos e caiu do quinto para o décimo posto.





Feitas as contas, Oscar Piastri conseguiu a quinta vitória neste Mundial, reforçando a liderança na classificação geral. O australiano totaliza 186 pontos, dez de vantagem sobre o colega Norris. A fechar o pódio continua Max Verstappen, com 137 pontos.

Quanto ao Mundial de construtores, a McLaren segue tranquila no topo, com quase 200 pontos de vantagem sobre a Ferrari.

De resto, este foi o oitavo pódio de Lando Norris, tendo falhado somente no GP Arábia Saudita, em abril. Por sua vez, Piastri apenas não figurou no pódio da corrida inaugural, na Austrália, em março.

A caravana da Fórmula 1 segue para o Canadá, país no qual vai decorrer o Grande Prémio agendado para 15 de junho.