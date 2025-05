Numa tarde marcada pelos aparatosos acidentes de Tsunoda (Red Bull) e Colapinto (Alpine), Oscar Piastri garantiu a “pole position” para o Grande Prémio de Emilia-Romagna, em Itália.

Este sábado, o australiano da McLaren resistiu à pressão de Verstappen (Red Bull) e de George Russell (Mercedes), que conseguiram o segundo e terceiro lugar nesta qualificação.

O top-5 conta também com Norris (McLaren) e Fernando Alonso (Aston Martin). De resto, Sainz (Williams), Albon (Williams), Stroll (Aston Martin) e Hadjar (Honda) encerram o top-10.

De notar que Leclerc e Lewis Hamilton, da Ferrari, terminaram no 11.º e 12.º lugar, respetivamente.

Oscar Piastri é líder do Mundial, com 131 pontos, 16 de vantagem sobre Norris. A fechar o pódio da classificação geral surge Verstappen, com 99 pontos. O piloto australiano da McLaren arrecadou a liderança graças ao triunfo de quatro Grandes Prémios, em seis já realizados.

O Grande Prémio de Emilia-Romagna está agendado para as 15 horas deste domingo.