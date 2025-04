Oscar Piastri alcançou, na tarde deste domingo, a terceira vitória no Mundial de Fórmula 1, desta feita no Grande Prémio da Arábia Saudita. O jovem piloto australiano da McLaren, de 24 anos, conseguiu o segundo triunfo consecutivo, assumindo a liderança do Mundial.

Ainda que Max Verstappen, da Red Bull, tenha arrancado no topo da grelha, um erro no primeiro despique com Piastri forçou à paragem por cinco segundos nas boxes, um dado decisivo.

Recorde o desenrolar deste Grande Prémio.

Num circuito pródigo em peripécias no arranque, Tsunoda (Red Bull) e Gasly (Alpine) foram as “vítimas” neste domingo, abandonando a corrida na volta inaugural.

Enquanto Lando Norris (McLaren) escalava a classificação, Piastri assumiu a liderança ao cabo de 35 voltas, com 4.5 segundos de vantagem sobre Verstappen. Esta diferença diminuiu ligeiramente até à bandeira xadrez.

Assim, Piastri selou o primeiro triunfo da McLaren na Arábia Saudita.

No terceiro lugar terminou Charles Leclerc, monegasco que entregou o primeiro pódio à Ferrari. Por sua vez, Hamilton terminou no 7.º posto.

O top-5 ficou completo com Lando Norris – que conseguiu a volta mais rápida, arrancando do 10.º lugar e terminando em quatro – e Russell (Mercedes), enquanto Antonelli (Mercedes), Hamilton, Sainz (Williams), Albon (Williams) e Hadjar (Racing Bulls) encerraram o top-10.

Feitas as contas, Oscar Piastri estreia-se na liderança do Mundial de Fórmula 1, com 99 pontos, dez de vantagem sobre Norris. Seguem-se Verstappen (87), Russell (73) e Leclerc (47).

Na competição entre construtores, a McLaren lidera – naturalmente – com 188 pontos, enquanto a Mercedes totaliza 111, 22 de diferença para a Red Bull.

Depois da Arábia Saudita, a caravana da Fórmula 1 vai viajar para os Estados Unidos, a pensar no Grande Prémio de Miami, que vai decorrer entre 2 e 4 de maio.