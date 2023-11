O aviso é claro e não deixa margem para dúvidas: nas notas enviadas a todas as equipas, antes do Grande Prémio do Brasil, o diretor de corrida da F1, Niels Wittich, avisa que os pilotos estão agora estritamente proibidos de atrasar os rivais na faixa rápida das boxes durante as sessões de qualificação.

O objetivo é impedir que se repita o que aconteceu na primeira parte da qualificação (Q1) para o GP do México, quando se chegou a formar uma fila de carros parados à saída das boxes, com Max Verstappen, George Russell e Fernando Alonso ‘estacionados’ à espera do momento ideal para sair para a pista.

Isto acaba por ser uma consequência indireta da recente medida da FIA, que impôs um tempo máximo de duração para as voltas de entrada e de saída das boxes, no intuito de evitar problemas de tráfego perigosos em pista durante a qualificação.

Só que isso fez com que os pilotos abrandassem deliberadamente, ou chegassem mesmo a parar, na via de saída das boxes, tentando entrar em pista com bastante espaço livre atrás dos rivais.

Essa situação gerou vários protestos no México – em particular por parte da McLaren – chegando agora a resposta da F1.

Nas notas para a corrida de São Paulo, no próximo fim de semana, Wittich afirmou que se esperava um novo padrão de comportamento dos pilotos e explicou onde poderão ser encontradas as desejadas brechas.

Os pilotos podem tentar criar esse espaço entre as luzes de saída das boxes e a linha SC2, desde que o façam encostando-se o mais possível à esquerda, de forma a permitir a passagem de outros carros.