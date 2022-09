A 15.ª prova de Fórmula 1 da temporada vai realizar-se no circuito de Zandvoor, nos Países Baixos, e tem início marcado para as 14h00.



A correr em casa, Max Verstappen garantiu a 'pole position' e vai sair à frente da dupla da Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz.



Refira-se que Hamilton partir no quarto lugar da grelha à frente de Pérez (quinto) e de Russel (sexto).

SIGA AQUI O GRANDE PRÉMIO DOS PAÍSES BAIXOS