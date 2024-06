Yuki Tsunoda continuará a pilotar pela Visa Cash RB em 2025, vendo, assim, premiada a prestação na temporada, na qual assumiu o destaque na equipa, em detrimento de Daniel Ricciardo.

Aos 24 anos, o piloto japonês cumprirá o quinto ano na equipa, que esta temporada trocou a designação de Alpha Tauri por Visa Cash RB.

O nipónico – chefe de cozinha nos tempos livres – estreou-se na Fórmula 1 em 2021. Na temporada em curso, terminou no top-10 em cinco das oito corridas. O melhor resultado foi conseguido em Melbourne (Austrália) e em Miami (EUA), quando foi sétimo.

Yuki Tsunoda ocupa o 10.º posto do Mundial de Fórmula 1, com 19 pontos, mais oito face a Stroll (Aston Martin). Ainda assim, o nipónico está a 14 pontos de Fernando Alonso (Aston Martin).

Além disso, o piloto japonês tem «batido» consecutivamente Daniel Ricciardo (6-1). Por isso, mereceu a confiança dos responsáveis da Visa Cash RB.

More Yuki? We like the sound of that 😮‍💨



Our number 22 has put pen to paper and is staying with the team for 2025 🤝 pic.twitter.com/rT61mlJOYa