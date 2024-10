Max Verstappen conquistou, esta sexta-feira, a «pole» para a corrida sprint do Grande Prémio dos Estados Unidos.

Depois do domínio da Ferrari, na única sessão de treinos livres no Texas, o piloto da Red Bull acabou por se impor à restante concorrência, ainda que a margem para o segundo classificado, George Russell (Mercedes) tenha ficado nos 12 milésimos de segundo. Charles Leclerc (Ferrari) fechou o «top-3» desta qualificação.

Na tarde/noite deste sábado, os pilotos vão realizar a corrida sprint, assim como a qualificação para a corrida de domingo, que pode marcar o regresso às vitórias de Verstappen, algo que não acontece desde junho, quando conquistou o Grande Prémio de Espanha.

Confira aqui a classificação completa desta qualificação:

#F1SPRINT QUALIFYING CLASSIFICATION



The gap between Max and George was just 0.012s 😮‍💨#F1 #USGP pic.twitter.com/evhfnSKWH7