Max Verstappen garantiu a primeira pole position para o Grande Prémio da Arábia Saudita, com uma volta espetacular na Q3, estabelecendo novo recorde no circuito de Jeddah e deixando a concorrência a léguas. Oliver Bearman, o jovem que vai render Carlos Sainz na Ferrari, ainda chegou à Q2, mas depois ficou a 36 milésimos de chegar á última fase de qualificação.

Confira o FILME DA FASE DE QUALIFICAÇÃO

Max Verstappen foi o mais rápido nas três fases de qualificação e, na última, bateu o recorde da pista, com o tempo de 1:27.472, deixando Charles Leclerc, da Ferrari, a 0.319 e o companheiro de equipa Sergio Pérez a 0.335.

A volta mais rápida de Verstappen:

Uma fase de qualificação em que todos os olhos estavam em Oliver Bearman, o jovem de 18 anos, que vai estrear-se na Ferrari, depois de ter garantido a pole position na Fórmula 2 no mesmo circuito. Na Q1, o jovem piloto ainda conseguiu seguir para a Q2, com o nono melhor tempo, e, já na Q2, ficou a apenas 0.36 milésimos de Lewis Hamilton, o último piloto a garantir a Q3. O jovem piloto vai partir do 11.º lugar da grelha de partida este sábado.

Max Verstappen e Charles Leclerc voltam, assim, a sair juntos da primeira linha, o que acontece pela quinta vez, no Grande Prémio que tem início marcado para as 17h00 deste sábado