Max Verstappen prepara-se para sofrer uma penalização de dez lugares na grelha de partida para o Grande Prémio da Bélgica, em Fórmula 1, segundo o site especializado Motorsport.

Em causa está uma eventual mudança no motor de combustão interna do RB20, que caso se confirme será o quinto esta temporada, ultrapassando assim o máximo de quatro permitidos. Recordar que o companheiro de equipa do tricampeão do mundo, Sergio Pérez, também já está a utilizar o quinto motor de combustão interna, tendo sido penalizado no Reino Unido.

Verstappen lidera o mundial de pilotos com 265 pontos, à frente do britânico Lando Norris (McLaren), com 189 pontos e do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), com 162 pontos.