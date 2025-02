A Ferrari anunciou, esta quarta-feira, que Zhou Guanyu é o novo piloto reserva da equipa italiana, juntando-se assim a Antonio Giovinazzi como «plano B» para substituir Charles Leclerc ou Lewis Hamilton.

Através de um comunicado, a Ferrari destaca o regresso de Zhou a uma casa que representou entre 2015 e 2018, na altura ao serviço da Scuderia Ferrari Driver Academy. Aos 25 anos, o piloto chinês regressa ao principal escalão do automobilismo mundial, depois de ter sido dispensado da Team Kick Sauber, no fim da última temporada.

Welcoming Zhou Guanyu back to the Ferrari family as he joins Antonio Giovinazzi as our official reserve driver! Zhou spent four years with the Scuderia Ferrari Driver Academy from 2015 to 2018, and will split reserve driver duties with Antonio for the 2025 season pic.twitter.com/54OLL5uJm7