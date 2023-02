A Ferrari apresentou, esta terça-feira, o SF23, o novo carro para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1.



Charles Leclerc e Carlos Sainz continuam como os pilotos da scuderia italiana a próxima época. A Ferrari foi a oitava equipa a apresentar o monolugar para 2023.



Sem vencer o Mundial de pilotos desde 2007, a Ferrari terminou no segundo lugar do Mundial de Construtores no ano anterior.



Veja o novo carro da Ferrari na galeria associada ao artigo.