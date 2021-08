Sebastian Vettel já se tinha pronunciado contra a chamada lei anti-LGBTQ+ da Hungria e no dia do GP de Formula 1 no país, o piloto da Aston Martin fez questão de enviar uma clara mensagem.

Vettel usou um capacete e uma máscara com as cores do arco íris, símbolo do movimento LGBTQ+, assim como uma camisola com as mesmas cores e a mensagem: Same love [o mesmo amor].

Recorde-se que o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán anunciou recentemente um referendo no país sobre a polémica lei que proíbe a referência à homossexualidade nas escolas e espaços mediáticos dirigidos a menores.

A lei, aprovada a 15 de junho, que será agora alvo de referendo, desencadeou duras críticas da comunidade internacional, considerando que se trata de um ataque aos direitos da comunidade LGBTQ+.

Além de Vettel, também Lewis Hamilton tinha já deixado uma mensagem de apoio nas redes sociais, apelando a que os direitos da comunidade LGBTQ+ sejam protegidos.

Após a corrida deste domingo, Vettel foi questionado pelos jornalistas sobre o facto de ter sido chamado pelos comissários da corrida. «Disseram-me que foi por ter usado a camisola durante o hino nacional».

«Podem fazer o que quiserem. Não quero saber. Faria o mesmo outra vez», acrescentou o piloto alemão.