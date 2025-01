A Alpine anunciou, esta quinta-feira, a contratação do argentino Franco Colapinto como um de seus pilotos reservas para a temporada 2025 da Fórmula 1. O jovem de 21 anos, que impressionou na estreia na categoria pela Williams, junta-se à equipa francesa para reforçar o banco de talentos e aumentar a competitividade interna, o que pode elevar a pressão sobre Jack Doohan, recém-contratado pela Alpine.

Colapinto foi destaque em 2024 ao substituir Logan Sargeant na Williams, a partir do Grande Prêmio da Itália. Na segunda corrida na F1, no Azerbaijão, o argentino conseguiu alcançar o Q3 e pontuar, marcando presença entre os melhores estreantes da temporada.

Apesar de alguns incidentes posteriores, ele acumulou cinco pontos em nove corridas e tornou-se numa das sensações do automobilismo.

BREAKING: Franco Colapinto joins Alpine on a multi-year deal and will be their Test and Reserve Driver for the 2025 season#F1 pic.twitter.com/RewHlFCpbG