A realizar o Mundial de Fórmula 1 muito aquém das expectativas e com a conquista de um histórico oitavo título já praticamente hipotecada após quatro corridas, Lewis Hamilton fez uma publicação no Instagram com uma mensagem forte.

«A trabalhar na minha obra-prima. Sou eu que decidirei quando estará terminada», escreveu o piloto britânico da Mercedes, naquilo que está a ser apontado como uma resposta aos críticos.

Na última corrida, no fim de semana passado em Imola (Itália), Hamilton terminou fora dos pontos e ficou a uma volta de Max Verstappen, com quem lutou pelo título até à última volta do último Grande Prémio de 2021. «Talvez ele esteja a pensar que devia ter parado no ano passado», reagiu há dias Helmut Marko, consultor da Red Bull, em declarações à Sky Sports.

Lewis Hamilton está apenas no 7.º lugar do Mundial de Pilotos com 28 pontos, a 58 do líder Charles Leclerc, da Ferrari, e a 21 do novo companheiro de equipa, o também britânico George Russell, que tem o mais rápido dos Mercedes.