Se no próximo fim de semana ficar assustado ao não encontrar as cores da Red Bull no Grande Prémio do Japão, terceira corrida do Mundial de Fórmula 1, não se preocupe. Os carros da famosa marca de bebidas energéticas estão lá, sim, mas diferentes.

A equipa de Max Verstappen apresentou nesta terça-feira uma pintura especial na qual predominam as cores do país do sol nascente: a base branca (o que já aconteceu várias vezes no passado) e o vermelho.

Uma pintura feita à medida para um Grande Prémio que significa muito para a Red Bull, que tem unidade motriz Honda e vai ter um japonês a fazer parelha em Suzuka com o tetracampeão mundial: Yuki Tsunoda, que salta da Racing Bull e substitui Liam Lawson, despromovido à segunda equipa da Red Bull.