OFICIAL: George Russell renova com a Mercedes
Piloto britânico realiza a quinta temporada ao serviço da equipa e forma dupla com Kimi Antonelli em 2026
Estão dissipadas as dúvidas quanto ao futuro de George Russell, que assinou, esta quarta-feira, um novo contrato com a Mercedes.
Através das redes sociais e em comunicado, a equipa confirmou a permanência do piloto britânico para a temporada que se avizinha, ainda que não tenha revelado a duração do novo contrato. A realizar a quinta época ao serviço da Mercedes, Russell vai manter a dupla com Kimi Antonelli para 2026.
«Confirmar a nossa dupla de pilotos para 2026 apenas uma questão de "quando" e não de "se". O George e o Kimi provaram ser uma dupla forte e estamos felizes por dar continuidade a esta jornada. O nosso foco está nas últimas seis corridas da temporada e no segundo lugar do Mundial de Construtores. Depois segue-se a época de 2026 e uma nova "Era" na Fórmula 1», afirmou Toto Wolff, chefe de equipa e CEO da Mercedes.
Recorde-se que, enquanto piloto da Mercedes, George Russell tem cinco vitórias na Fórmula 1, sendo que a mais recente aconteceu mesmo em Singapura, no passado dia 5 de outubro.
