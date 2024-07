Kevin Magnussen deixará a Haas no final desta época. Ao cabo de sete épocas – distribuídas em duas fases, entre 2017 e 2020, e desde 2022 – o piloto dinamarquês, de 31 anos, volta à procura de novos rumos.

A estreia de Magnussen na Fórmula 1 aconteceu há 10 anos, ao volante de um McLaren. Em 2016, assinou pela Renault, onde cumpriu apenas uma época. Por isso, foi pela Haas que o piloto edificou a carreira.

Esta época, Magnussen arrecadou o top-10 no Grande Prémio da Austrália (10.º), assim como na Áustria (8.º). Assim, é 16.º na classificação geral, com cinco pontos, superando apenas Albon (Williams), Esteban Ocon (Alpine), Zhou (Kick Sauber), Sargeant (Williams) e Valtteri Bottas (Kick Sauber).

Consulte a composição das equipas para 2025. Kevin Magnussen junta-se a Carlos Sainz na procura de um novo capítulo.

Nota para o facto de a Haas, que incorpora um motor Ferrari, contar com Oliver Bearman. O jovem britânico, de 18 anos, pilotou um Ferrari esta época, na ausência de Sainz. Por sua vez, Nico Hülkenberg, de 36 anos, também deixará a Haas, rumando à Kick Sauber.

The 2025 grid is taking shape 🤩 @OllieBearman is the latest addition to the line-up 👀 #F1 pic.twitter.com/L3ZcBDZdvV

Regressando à presente temporada, o Grande Prémio da Hungria arranca esta sexta-feira. A qualificação está agendada para sábado (16h) e a corrida para a tarde de domingo (15h)

MoneyGram Haas F1 Team can confirm Kevin Magnussen will depart his race seat upon the conclusion of his current contract at the end of the 2024 FIA Formula 1 World Championship.



The team looks forward to working with Kevin for the remainder of the 2024 season in his racing… pic.twitter.com/Yr9jboT1Pb