Madrid vai voltar a receber um Grande Prémio de Fórmula 1 a partir de 2026, confirmou o organismo.



Construído em torno do centro IFEMA, o circuito vai ter 5,47 quilómetros, 20 curvas e com um tempo de volta de qualificação projetado para 1,32 minutos, sendo que a velocidade média dos monolugares é de 218 km/h. Tem de ser homologado pela FIA, ainda assim.



Prevê-se que o circuito tenha capacidade para receber mais de 100 mil adeptos por dia, mas há planos para aumentar a capacidade para 140 mil durante os primeiros anos do acordo, que é válido por uma década.



Lembre-se que Madrid não sente o fervilhar da caravana da Fórmula 1 desde o verão de 1981.