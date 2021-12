A disputa do título de campeão Mundial da Fórmula 1 tem suscitado comparações entre os dois pilotos que seguem empatados na classificação geral e a famosa rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost, na década de 80.

O antigo piloto francês tem acompanhado a temporada e não está desiludido.

«Tem sido fabuloso até agora, com algumas peculiaridades, momentos polémicos, mas um campeonato tão renhido tem que ter isso. Mas não tem de terminar mal. Aconteça o que acontecer, quem for campeão este ano será um grande campeão, e as equipas também por tudo o que mostraram neste ano. Estas são as duas principais equipas, estão no topo», disse ao Canal+.

Lewis Hamilton e Max Verstappen partem para o Grande Prémio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, com 369,5 pontos, depois de o britânico se ter aproximado nas últimas corridas.

«Quando vi a corrida no domingo [GP da Arábia Saudita] apetecia-me dizer ao Ayrton: 'Éramos uns meninos comparado com isto'. Algo absolutamente incrível está a acontecer, vamos viver o momento da melhor maneira possível até o fim», atirou.