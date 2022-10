A Red Bull vai ter de pagar uma multa de 7 milhões de dólares (aproximadamente o mesmo em euros) à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por ter ultrapassado o limite orçamental em 2021.

Em comunicado, o organismo informa que a atual equipa campeã do Mundo de pilotos com Max Verstappen e também de construtores fez derrapar na época passada - em que Verstappen superou Lewis Hamilton na última volta da última corrida e ficou com o título - o orçamento de 119,036 milhões de libras (€137,5M) em 1,864 milhões de euros, valor correspondente a 1,6 por cento.

«A Administração do Limite de Custos reconheceu que a Red Bull agiu cooperativamente durante todo o processo de revisão e forneceu informação adicional e evidências sempre que elas foram solicitadas. Este é o primeiro ano da completa aplicação dos regulamentos financeiros e não há acusação ou evidência de que a RBR tenha procurado em algum momento agir de má-fé ou de formas desonesta ou fraudulenta, ou que tenha ocultado intencionalmente qualquer informação da Administração do Limite de Custos«, referiu a FIA em comunicado.

Apesar disso, e além da multa de 7 milhões de dólares a pagar no prazo de 30 dias após a data de execução, a Red Bull viu reduzidos em 10 por cento a verba alocada para os testes privados em túnel de vento e dinâmica dos fluidos computacional.

A decisão tomada não é passível de recurso, informa-se ainda.

Além da Red Bull, também a Aston Martin foi sancionada por não ter fornecido informação variada sobre os custos da construção da nova sede, o novo simulador, túnel de vento, stocks, gastos com a alimentação e mobiliário, serviços de patrocinadores, etc. Por isso, a equipa britânica foi multada em 45 mil dólares.