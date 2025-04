Sem lugar na Fórmula 1 para a presente temporada após ter terminado a ligação à Red Bull no final da época passada, Sergio Pérez assumiu estar em conversações para um regresso em 2026.

«Há projetos interessantes. Fui abordado por algumas equipas desde Abu Dhabi [n.d.r.: última corrida de 2024]. Neste momento, a época começou e algumas coisas vão começar a acontecer nos próximos meses. Estamos a ter conversas. Assim que souber todas as minhas opções, tomarei uma decisão. O que é bastante claro é que só regresso se o projeto fizer sentido e se for algo que me faça desfrutar», disse em declarações ao site da Fórmula 1.

Na próxima temporada haverá espaço para mais dois pilotos na grelha, depois da confirmação da Cadillac como 11.ª equipa da Fórmula 1. Pérez, que competiu na Fórmula 1 de 2011 a 2024, venceu seis corridas e foi vice-campeão mundial em 2023, tem sido um dos nomes apontados à equipa norte-americana.