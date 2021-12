Toto Wolff, o chefe executivo da Mercedes, ainda não está conformado com o final do GP de Abu Dhabi, que terminou com a vitória de Max Vertsappen, da Red Bull. O piloto neerlandês tinha ido às boxes pouco antes para trocar os pneus e aproveitou a entrada do 'safety car' para ultrapassar Lewis Hamilton na última volta e ascender ao primeiro lugar.

«Injustiça? Está, definitivamente, ao mesmo nível da mão de Deus de Diego Maradona ou do golo de Wembley de 1966», disse o líder da marca alemã ao BILD, referindo-se ao célebre golo do astro argentino, em 1986, diante da Inglaterra, e ao «golo fantasma» validado aos ingleses na final do Mundial.

Wolff desvalorizou ainda as declarações do chefe da Red Bull Christian Horner, que havia acusado a Mercedes de «mau perder».

«São coisas que surgem das emoções. Não levámos para o lado pessoal. Eles mereceram a vitória», afirmou.