A notícia do despedimento de Christian Horner da direção da equipa de Fórmula 1 da Red Bull suscitou uma reação de Max Verstappen, o principal piloto da equipa austríaca e tetra-campeão mundial em título.

Desde a minha primeira vitória numa corrida até quatro campeonatos mundiais, partilhámos sucessos incríveis. Vencendo corridas memoráveis e batendo inúmeros recordes. Obrigado por tudo, Christian!», escreveu o neerlandês nas redes sociais.

De recordar, o diretor britânico foi despedido esta quarta-feira depois de 20 anos à frente da Red Bull. A equipa austríaca venceu seis títulos mundiais de construtores e mais quatro de pilotos durante o "reinado" de Horner.

From my first race win, to four world championships, we have shared incredible successes. Winning memorable races and breaking countless records. Thank you for everything, Christian! pic.twitter.com/au4XjMqhlH