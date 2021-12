Não foram só os fãs da «onda laranja» que vibraram com a épica e decisiva última volta na corrida do GP de Abu Dhabi, este domingo.

Na box da Red Bull, os mecânicos viveram as emoções à flor da pele e ficaram em êxtase no momento em que Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton e defendeu as investidas do inglês.

Depois, foi correr para celebrar quando o piloto cortou a meta e se sagrou campeão mundial de Fórmula 1.

