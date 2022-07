Fernando Alonso, o piloto mais experiente da Fórmula 1, e Yuki Tsunoda, um dos mais jovens do paddock, protagonizaram neste domingo um momento intenso durante o Grande Prémio da Áustria, vencido por Charles Leclerc (Ferrari).

O espanhol da Alpine tentava a ultrapassagem numa das zonas mais rápidas do Red Bull Ring, mas o japonês da Alpha Tauri fechou-lhe a porta e Alonso teve de rodar durante alguns metros com duas rodas na relva a sensivelmente 300 km/h.

Fernando Alonso acabou, ainda assim, por consumar a tentativa de ultrapassagem, mas quando colocou o carro ao lado do de Tsunoda fez questão de mostrar o desagrado para com a manobra perigosa do nipónico, acenando com o dedo pouco antes da zona de travagem para uma curva à direita.

Alonso terminou o Grande Prémio da Áustria no 10.º posto, o último dos lugares pontuáveis. Já Tsunoda foi 16.º.