A realização do Grande Prémio de Itália e Emillia-Romagna, em Imola, está debaixo de um enorme ponto de interrogação.

A região de Emilia-Romagna, onde se situa o Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari, tem sido afetada por chuvas torrenciais e nesta terça-feira o Rio Santerno, situado mesmo ao lado do circuito, transbordou.

Algumas estradas ficaram submersas e os espaços que circundam a pista também estão inundados, podendo a situação complicar-se nas próximas horas.

Julien Febreau, jornalista francês que faz a cobertura da Fórmula 1, partilhou nas redes sociais algumas imagens que mostram a situação crítica à volta do palco da sexta prova da temporada, tendo avançado na tarde desta terça-feira que as equipas receberam indicações para evacuarem, por precaução, o circuito de Imola no prazo de 30 minutos devido ao risco de inundação.

O Grande Prémio de Itália e Emilia-Romagna está previsto para esta fim de semana, com os treinos-livres previstos para sexta-feira, qualificação no sábado e corrida no domingo, 21 de maio.