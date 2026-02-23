Um espetáculo promocional da Red Bull, em São Francisco (Estados Unidos), terminou com o carro de Yuki Tsunoda em chamas.

Enquanto apresentava o modelo de 2011 do monolugar, que levou Sebastian Vettel ao segundo mundial de pilotos consecutivo, o piloto japonês foi interrompido por um fogo que começou na traseira do carro. As imagens do momento tornaram-se rapidamente virais nas redes sociais, com milhares de adeptos a filmarem o incidente.

Recorde-se que Tsunoda deixou de ser piloto principal da Red Bull, quando foi substituído por Isack Hadjar, e esta foi a primeira aparição do japonês em público, ainda que não tenha corrido da melhor forma.

Assista aqui ao momento: