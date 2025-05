Max Verstappen (Red Bull) dominou, venceu e fez história no Grande Prémio da Emilia-Romagna, ao conquistar pela quarta vez consecutiva o triunfo neste circuito, algo nunca antes feito.

O piloto neerlandês arrancou da segunda posição e logo nas primeiras curvas apanhou Piastri de surpresa e assumiu a liderança da corrida. A partir daí foi um autêntico «passeio» para o tetracampeão do mundo, que manteve sempre uma vantagem confortável sobre os adversários da McLaren.

Destaque também para as desistências de Ocon e Antonelli, sendo que o italiano da Mercedes obrigou mesmo à entrada do «safety car», que beneficiou ainda mais Verstappen, que ficou na frente com pneus frescos.

Lewis Hamilton (Ferrari) e Alexander Albon (Williams) fecharam o «top-5» da corrida, após uma bela recuperação do britânico, que partiu da 12.ª posição, cinco lugares abaixo do tailandês.

No que toca à classificação, Piastri mantém o primeiro lugar (146 pontos) com 13 pontos de vantagem para Norris (133 pontos) e 22 sobre Verstappen (124 pontos).